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في مشهد طريف.. ركاب يعزفون المزمار على متن طائرة أيرلندية (فيديو)

كتب:

سارة ثروت
10:41 م | الخميس 13 يوليو 2023
الرحلة استغرقت نحو 4 ساعات - أرشيفية

الرحلة استغرقت نحو 4 ساعات - أرشيفية

تداول رواد التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مشاهد للقطات فيديو على متن إحدى الطائرات التابعة لشركة «ريان أير» للخطوط الجوية الأيرلندية، تظهر اثنين من الركاب على متن الطائرة وهم يلعبون  بالمزمار.

ركاب يعزفون المزمار على متن طائرة

وشارك رودي كومبل، أحد الركاب، اللحظة التي بدأ فيها شخصان في لعب المزمار على متن الطائرة، على ارتفاع 30 ألف قدم، من خلال توثيق مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي على تطبيق «تويتر»، يظهر رد فعله عند بدء سماع صوت المزمار.

وأعرب الراكب عن استيائه الشديد خلال تلك الرحلة التي دامت لنحو 4 ساعات، قائلاً : «مررت بأسوأ تجربة على متن طائرة، عندما قام رجلان باللعب على المزمار.. كنت آمل في إيقافهم»، بحسب صحيفة «ذا صن».

انزعاج أحد الركاب من عزف المزمار 

وأضاف «كومبل» قائلاً: «لم أرغب أبدًا في الوقوع في حادث تحطم طائرة من قبل حتى هذه اللحظة»، مشيراً إلى أنه «في تلك اللحظة التي كنت أشعر فيها بالانزعاج، كان باقي الركاب في حالة سعادة مستمتعين بصوت المزمار».

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