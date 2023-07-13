في مشهد طريف.. ركاب يعزفون المزمار على متن طائرة أيرلندية (فيديو)

تداول رواد التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مشاهد للقطات فيديو على متن إحدى الطائرات التابعة لشركة «ريان أير» للخطوط الجوية الأيرلندية، تظهر اثنين من الركاب على متن الطائرة وهم يلعبون بالمزمار.

Up there with one of my worst experiences on a plane! On a @Ryanair flight, 4hrs sleep, hungover and 2 boys from a group of Scouts decided to start playing the bagpipes right next to my seat at 30,000ft. Never wanted to be in a crash before until this moment! pic.twitter.com/jBR7mF9jBo — Roddy Campbell (@roddy1campbell) July 12, 2023

ركاب يعزفون المزمار على متن طائرة

وشارك رودي كومبل، أحد الركاب، اللحظة التي بدأ فيها شخصان في لعب المزمار على متن الطائرة، على ارتفاع 30 ألف قدم، من خلال توثيق مقطع فيديو نشره على حسابه الشخصي على تطبيق «تويتر»، يظهر رد فعله عند بدء سماع صوت المزمار.

وأعرب الراكب عن استيائه الشديد خلال تلك الرحلة التي دامت لنحو 4 ساعات، قائلاً : «مررت بأسوأ تجربة على متن طائرة، عندما قام رجلان باللعب على المزمار.. كنت آمل في إيقافهم»، بحسب صحيفة «ذا صن».

انزعاج أحد الركاب من عزف المزمار

وأضاف «كومبل» قائلاً: «لم أرغب أبدًا في الوقوع في حادث تحطم طائرة من قبل حتى هذه اللحظة»، مشيراً إلى أنه «في تلك اللحظة التي كنت أشعر فيها بالانزعاج، كان باقي الركاب في حالة سعادة مستمتعين بصوت المزمار».