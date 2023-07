في مشهد طريف.. ركاب يعزفون المزمار على متن طائرة أيرلندية (فيديو)

تداول رواد التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مشاهد للقطات فيديو على متن إحدى الطائرات التابعة لشركة «ريان أير» للخطوط الجوية الأيرلندية، تظهر اثنين من الركاب على متن الطائرة وهم يلعبون بالمزمار.

Up there with one of my worst experiences on a plane! On a @Ryanair flight, 4hrs sleep, hungover and 2 boys from a group of Scouts decided to start playing the bagpipes right next to my seat at 30,000ft. Never wanted to be in a crash before until this moment! pic.twitter.com/jBR7mF9jBo