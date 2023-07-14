أوسوريو يكشف تفاصيل جديدة عن مشادته مع ثنائي الأهلي

كشف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، عن كواليس مشادته مع محمد عبد المنعم، وياسر إبراهيم ثنائي دفاع نادي الأهلي عقب انتهاء لقاء القمة بفوز المارد الأحمر بنتيجة 4-1 ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من الدوري المصري.

وقال أوسوريو خلال المؤتمر الصحفي: «اعتذرت بعد مباراة المقاولون عن تصرف نداي، وبعدها قمت بالاعتذار واليوم لاعب من الأهلي، قام بموقف مشابه وكان هناك استفزازات، أنت مطلوب منك الفوز أمام المنافس وليس استفزازه هذه المواقف تتسبب في المشاكل».

أوسوريو: الاستفزاز يخلق المشكلات بين اللاعبين

وأضاف: «في الرياضة، مطلوب منك الفوز على المنافس وليس استفزازه، هذه التصرفات تخلق المشكلات بين اللاعبين».

وشدد: «الأفعال الاستفزازية التي قام بها لاعبو الأهلي، لا يستطيعون فعلها مع المنتخب، ويوجد منهم لاعبون دوليون، هذه الحركات لا يمكن فعلها مع المنتخبات».

وأظهرت عدسات الكاميرات، انفعال أوسوريو على الثنائي محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم، عقب انتهاء مباراة القمة في الدوري المصري.

الزمالك يخسر برباعية أمام الأهلي وخسر الزمالك برباعية مقابل هدف، أمام النادي الأهلي، خلال المباراة التي جمعت بينهما على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من عمر الدوري المصري الممتاز.