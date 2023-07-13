أوسوريو يفاجئ الزمالك بطلب جديد بعد الرباعية أمام الأهلي

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، أنه طلب التعاقد مع مدافع مميز في الموسم الجديد، وذلك بعد الهزيمة أمام النادي الأهلي في الدوري المصري.

أوسوريو يطلب مدافعا للزمالكوقال أوسوريو خلال المؤتمر الصحفي: «طلبت التعاقد مع مدافعًا يجيد اللعب بقدمه اليسرى في الموسم الجديد».

سقوط الزمالك أمام الأهلي

وخسر الزمالك برباعية مقابل هدف، أمام الأهلي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة الحادية والثلاثين من عمر الدوري المصري الممتاز.

وتلقى أوسوريو، ثاني هزائمه مع نادي الزمالك، بعد قدومه لتدريب الفريق؛ إذ أنه كان قد هُزم بهدف نظيف أمام الإسماعيلي.

وتجمد رصيد الزمالك عند 59 نقطة يحتل بهم المركز الثالث بفارق نقطة عن ملاحقه فيوتشر.