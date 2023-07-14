6 أماكن للخروج في عطلة الجمعة بمحافظة كفر الشيخ.. فسحة بـ5 جنيهات

في عطلة يوم الجمعة يبحث عدد كبير من المواطنين في محافظة كفر الشيخ، عن أماكن الخروج في شتى ربوع كفر الشيخ،بينما تتواجد الأماكن الطبيعة الخلابة بها، علاوة علي جزيرة الشخلوبة، وحديقة الحيوان، وكورنيش بحيرة البرلس، حيث تضم تلك الأماكن فيما بينها فسحة للأسر والعائلات بالمجان، وأخرى منها بواقع 5 جنيهات للفرد.

فسحة في عطلة يوم الجمعة بالمجان

وأكد محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة والإعلام، في مدينة مصيف بلطيم، في محافظة كفر الشيخ لـ«الوطن» أن سكان مدن بلطيم، والبرلس، والحامول، والرياض، ومطوبس، لديهم أماكن قريبة من محل إقامتهم للخروج بالمدن الساحلية بالمجان، وذلك خلال عطلة يوم الجمعة، ومنها كالتالي:

- الذهاب إلى كورنيش بحيرة البرلس، والممشي الخاص به بالمجان

- الخروج والتنزه من خلال الممشى السياحي بمصيف بلطيم، وذلك بالمجان والاستمتاع بهواء البحر العليل.

رحلات للتنزه بـ5 جنيهات في كفر الشيخ

هناك عدد من الرحلات الأخرى للتنزه للمواطنين في مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، وذلك مقابل 5 جنيهات للفرد الواحد، وهي كالتالي:

- الرحلات النيلية بضفاف فرع النيل بمدن فوه، ودسوق، ومطوبس، بـ5 جنيهات للفرد الواحد.

- رحلات إلى قناطر إدفينا الساحرة، التي تقع علي فرع النيل برشيد، وبها العديد من الحدائق للتنزه للأسر، بواقع 5 جنيهات لدخول الفرد الواحد.

- جزيرة الشخلوبة، والواقعة على بحيرة البرلس، بمركز سيدي سالم، في المحافظة، واستقلال المراكب الشراعية للذهاب إلى الجزيرة، بواقع 5 جنيهات للفرد الواحد.

- الذهاب إلي حديقة الحيوانات الأليفة داخل حديقة صنعاء في مدينة كفر الشيخ، بواقع دخول للفرد 5 جنيهات