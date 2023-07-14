«النواب الأمريكي» يرفض تعديلات مشروع الدفاع الوطني لتقليل مساعدة أوكرانيا

رفض مجلس النواب الأمريكي، التعديلات على مشروع قانون الدفاع الوطني للسنة المالية 2024، التي اقترحها في وقت سابق عدد من المشرعين لتقليل وعرقلة المساعدة العسكرية المستقبلية لأوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وكانت عضو الكونجرس الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، أدانت تمويل الحروب الخارجية اللا نهائية على خلفية مشاكل بلادها الداخلية، منددة خلال كلمة ألقتها في «الكونجرس»، بتمويل أوكرانيا.

جرين: أوكرانيا ليست الولاية 51 بأمريكا

وقالت جرين، إن أوكرانيا ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي «الناتو»، وليست الولاية 51 في الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، أشار مدير العمليات في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، دوجلاس سيمز، للصحفيين، إلى أن إرسال طائرات «إف 16» إلى أوكرانيا الآن غير مناسب، مضيفا أن الدنمارك وهولندا ملتزمتان بتدريب الطيارين الأوكرانيين على استعمال الطائرات.

وأضاف سيمز، أن «واشنطن» تسعى إلى دعم الجبهة في شرق أوروبا في ظل الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن مسرح العمليات صعب.

وأوضح مدير العمليات، أن الأوكرانيين يحاولون التقدم على طول الجبهة، وربما ليس بالسرعة التي تتمناها «واشنطن»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

تقدم القوات الأوكرانية في الهجوم المضاد ليس أمراً سهلاً

وشدد المسؤول العسكري الأمريكي، على أنه ليس لدى الأوكرانيين أي نية لاستعمال القنابل العنقودية في أي منطقة مدنية، مضيفا أن تقدم القوات الأوكرانية في هجوم «كييف» المضاد ليس أمراً سهلاً خصوصاً أن الروس نشروا الكثير من الألغام.

من جانبه، قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن هناك دولتين في حلف شمال الأطلسي «الناتو» تفكران حقا في هياكل قوتهما وتستثمران بشكل كبير في تنميتهما: «الولايات المتحدة - بولندا»، مضيفا إن القوات البريطانية في حالة يرثى لها، موضحا أن المملكة المتحدة أصبحت عبئا على التكتل العسكري

وأشار ريتر، إلى أن ألمانيا واجهت أيضا مشكلة تدهور قواتها المسلحة، وشدد الضابط المتقاعد، أن «الناتو» في ظل هذه المعطيات غير قادر على الانتصار في أي صراع جديد.