رئيس العلمين الجديدة: المدينة تحولت لمجتمع عمراني لجميع الشرائح

أكد المهندس وائل سمير رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة أن استراتيجية المدينة بدأت برؤية للقيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من المساحة المقام عليها مدينة العلمين مشيرًا إلى أن المدينة لها واجهة على البحر المتوسط بطول 14 كيلومترا ولها مناخ متميز لافتًا إلى أن القيادة السياسية كان لديها رؤية في الاستفادة من هذه المساحة التي كانت مليئة بالألغام والبرك.

تنمية العلمين الجديدة

وأوضح سمير خلال لقاء خاص من مدينة العلمين الجديدة مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» أن الرؤية أعقبها صدور تعليمات من القيادة السياسية عام 2017 للبدء في تطهير الألغام للبدء في تنمية وبناء العلمين الجديدة.

مجتمع عمراني متكامل لكافة شرائح المجتمع

أضاف أن وزارة الإسكان بدأت التخطيط ودراسة المساحة المتاحة وأن الوزارة توصلت إلى أنه يجب خلق مجتمع عمراني متكامل لكافة شرائح المجتمع في العلمين الجديدة، لافتًا إلى أن أغلب تجمعات الساحل الشمالي كانت قرى سياحية لا يستفيد منها إلا شريحة قليلة من المجتمع المصري ولا تعمل إلا لفترة 3 شهور سنويًا فقط.