رئيس العلمين الجديدة: المدينة تحولت لمجتمع عمراني لجميع الشرائح
كتب:
أحمد حامد دياب
05:43 ص | الجمعة 14 يوليو 2023
مدينة العلمين الجديدة
أكد المهندس وائل سمير رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة أن استراتيجية المدينة بدأت برؤية للقيادة السياسية بتعظيم الاستفادة من المساحة المقام عليها مدينة العلمين مشيرًا إلى أن المدينة لها واجهة على البحر المتوسط بطول 14 كيلومترا ولها مناخ متميز لافتًا إلى أن القيادة السياسية كان لديها رؤية في الاستفادة من هذه المساحة التي كانت مليئة بالألغام والبرك.
تنمية العلمين الجديدة
وأوضح سمير خلال لقاء خاص من مدينة العلمين الجديدة مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» أن الرؤية أعقبها صدور تعليمات من القيادة السياسية عام 2017 للبدء في تطهير الألغام للبدء في تنمية وبناء العلمين الجديدة.
مجتمع عمراني متكامل لكافة شرائح المجتمع
أضاف أن وزارة الإسكان بدأت التخطيط ودراسة المساحة المتاحة وأن الوزارة توصلت إلى أنه يجب خلق مجتمع عمراني متكامل لكافة شرائح المجتمع في العلمين الجديدة، لافتًا إلى أن أغلب تجمعات الساحل الشمالي كانت قرى سياحية لا يستفيد منها إلا شريحة قليلة من المجتمع المصري ولا تعمل إلا لفترة 3 شهور سنويًا فقط.