مصرع شاب وإصابة آخر في اصطدام سيارة بموتوسيكل على طريق شربين بالدقهلية

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر صباح اليوم على طريق شربين في محافظة الدقهلية، إثر اصطدامه بسيارة ملاكي حال استقلاله دراجة نارية «موتوسيكل»، ونُقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة، وجرى إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.

اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية «موتوسيكل» وأسفر عن الحادث وقوع إصابات ووفاة شاب ونقلهم إلى المستشفى.

تفاصيل مصرع شاب وإصابة آخر بالدقهلية

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث والشرطة إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين صحة الواقعة وهو اصطدام سيارة ملاكي بدراجة نارية «موتوسيكل» أمام قرية ديست على طريق شربين، أدى إلى إصابة قائد السيارة «محمود.ع.ج»، 16 سنة، ومقيم في قرية بساطالتابعة لمركز شربين، مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج، واشتباة كسر بالذراع الايمن، وكسر بالساق الأيسر جروح قطعية بالكاحل، ومصرع قائد الدراجة النارية «محمد.ع.ال»، 16 سنة، مقيم في شربين وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى الطوارئ والمصاب لتلقي العلاج تحتتصرف النيابة العامة.

وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجرى نقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى الطوارئ الجامعي.