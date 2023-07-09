196 مندوبا مساعدا يؤدون اليمين القانونية غدا

يؤدي غدا الاثنين المندوبون الجدد بمجلس الدولة اليمين القانونية من دفعة 2020 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 206 لسنه 2023، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا في مقر مجلس الدولة بالديوان العام بالدقي، بحضور رئيس مجلس الدولة ولفيف من المستشارين وأهالي المندوبون الجدد.

درجات السلم الوظيفي في مجلس الدولة

وينظم الفصل الأول من الباب الرابع لقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، التعيين ودرجات الترقي لأعضاء مجلس الدولة، والتى تبدأ بدرجة مندوب مساعد، إلى درجة نائب رئيس مجلس الدولة.

والدرجات بالترتيب هى:

1. مندوب مساعد.

2. مندوب بمجلس الدولة.

3. نائب بمجلس الدولة.

4. مستشار مساعد ب.

5. مستشار مساعد أ.

6. مستشار.

7. وكيل مجلس الدولة.

8. نائب رئيس المجلس.

شروط الإلتحاق بمجلس الدولة

1-أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة.

2- أن يكون حاصلا على درجة الليسانس من إحدى كليات الحقوق بجمهورية مصر العربية أو على شهادة أجنبية معادلة لها وأن ينجح فى الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة طبقاً للقوانين واللوائح الخاصة بذلك.

3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

4- ألا يكون قد حكم عليه من المحكم أو مجالس التأديب لأمر مخل بالشرف ولو كان قد رد إليه اعتباره.

5- أن يكون حاصلا على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا أحدهما فى العلوم الإدارية أو القانون العام إذا كان التعيين فى وظيفة مندوب.

6- ألا يكون متزوجا بأجنبية، ومع ذلك يجوز بإذن من رئيس الجمهورية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجاً بمن تنتمى جنسيتها إلى إحدى البلاد العربية.

7- ألا يقل عمر من يعين مستشارا بالمحاكم عن 38 سنة.