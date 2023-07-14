وظائف متاحة للعمل في شركات القطاع الخاص لشباب الجيزة.. تعرف عليها

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن موعد إطلاق ملتقى توظيفي لشباب محافظة الجيزة من الجنسيين وذلك من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل ملتقى التوظيف في محافظة الجيزة، على هذا النحو:

ملتقى التوظيف في محافظة الجيزة

- يعقد ملتقى التوظيف بنادي طلعت حرب بمحافظة الجيزة.

- يقام الملتقى يوم السبت الموافق 22 يوليو الجاري من الساعة 10 ظهرا إلى 3 مساء بمقر النادي.

- الملتقى متاح لشركات القطاع الخاص.

- يوفر الملتقى مسؤول توظيف من كل شركة لتسهيل الأمر على الشباب.

- يستطيع شباب الجيزة التقدم لأكثر من شركة في نفس اليوم.

- يمكن التسجيل من خلال اللينك التالي:https://forms.office.com/r/cbFsEwkqEm.

- لمزيد من المعلومات حول الملتقى يمكن الإطلاع على المعلومات من خلال اللينك التالي:https://www.facebook.com/events/198428726533525/?__cft__[0]=AZVj2GpYzjdBInI6yrQJZEiVlyLYC-7ozDVSFawpiVm0ITDHDPn5IVnCWyjVtrEFHsXdATZL1CPdwhHkmx4ZXgDK5vcVSw4X7VL5Wde9_EEEJvzrDNFiEJBlOw02kApjYyuWJxdl9pn7yG-altLG8yDp0-dBl5DpLOXBdnGjmkWq2h--Ow8OejyON7ToetP4rwY&__tn__=%2CO%2CP-R.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة تعقد بشكل دوري ملتقيات توظيف في كافة محافظات الجمهورية كملتقى البحيرة وبني سويف والمنوفية وغيرها من الملتقيات التي تتيح للشباب التقدم على الوظائف ومعرفة ما يتطلبه سوق العمل المصري، فضلا عن أنها تسهل على الخرجين الجدد الحصول على فرصة عمل مناسبة بمرتبات مجزية.