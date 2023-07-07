أكثر من 20 وظيفة لحديثي التخرج.. شروطها وتفاصيلها

استعرض موقع «فرصنا» المعني بتوفير الوظائف أحد الروابط الفاعلة لوزارة التضامن الاجتماعي، وظائف شاغرة لحديثي التخرج في عدد من شركات القطاع الخاص والحكومي والتي تشترط بعض الخبرات للحصول على الوظيفة.

وتستعرض «الوطن»، في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة، والتي تتطلب عدداً من الشروط والمؤهلات، ضمن سلسلة الأخبار الخدمية اليومية على مدار الساعة.

وظائف حديثي التخرج

وتتوافر 27 وظيفة لحديثي التخرج وتفاصيلها كالتالي:

وظيفة مهندس زراعي

اسم الشركة: روبكس للبلاستيك والاكريليك.

مقر العمل: التل الكبير - الاسماعيلية.

العمالة المطلوبة: 2.

سنوات الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر .

الجنس المطلوب: ذكر .

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوبة: 21 - 26 سنة .

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: اويل سيل الفارس .

مقر العمل والوظيفة: العاشر من رمضان - الشرقية.

سنوات الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوبة: 21 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية التجارة - المالية ).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة مهندسة مكتب فني

اسم الشركة: تكامل للخدمات المالية.

مقر العمل: الدقى - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 3.

الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوبة: 24 - 28 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الهندسة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الوظيفة تناسب ذوي الإحتياجات الخاصة، الإعاقات التالية، إعاقة حركية خفيفة.

وظيفة مساعدة مدرس كيمياء

اسم الشركة: سي إس اية كاديمى.

مقر العمل: شيراتون - مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10.

سنوات الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوبة: 22 - 28 سنة .

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الوظيفة تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك.

وظيفة مهندس كهرباء

اسم الشركة: confidential .

مقر العمل: الزقازيق - منيا القمح - الشرقية.

العمالة المطلوبة: 2.

سنوات الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوبة: 24 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الهندسة - كهرباء ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة مهندس ديكور وأثاث (تصميم داخلي)

اسم الشركة: كاتيا للأثاث المنزلي.

مقر العمل: المعادى - باب الشعرية - شبرا - مدينة نصر - القاهرة.

سنوات الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوبة: 23 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد .

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الهندسة ).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: شركة ايطاليانوا.

مقر العمل: برج العرب - الاسكندرية.

العمالة المطلوبة: 2.

سنوات الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوبة: 21 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مهندس جودة

اسم الشركة: شركة جرين فيلد.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة .

سنين الخبرة: 3 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوبة: 22 - 28 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الزراعة / معهد تعاون وارشاد زراعي ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مراجعين

اسم الشركة: مكتب صابر عيد.

مقر العمل: المهندسين - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنوات الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية التجارة ) .

مايكروسوفت أوفيس: جيد.