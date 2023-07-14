سعر اليورو اليوم الجمعة 14-7-2023 في البنوك المصرية

سجلت أسعار اليورو اليوم الجمعة 14-7-2023، استقرارا ملحوظًا أمام الجنية المصري في مختلف البنوك، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف اليورو أمام الجنيه وفقا لآخر تحديث للبنوك على مواقعها عبر الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري سعر 34.24 جنيه للشراء، و34.47 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم 34.44 جنيه للشراء، و34.59 جنيه للبيع تبعا للبنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم 34.24 جنيه للشراء، وسجل 34.54 جنيه للبيع وفقا لموقع البنك الأهلي المصري.

سعر اليورو اليوم في بنك Cib

سجل سعر اليورو اليوم 34.33 جنيه للشراء، و34.64 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر اليورو اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 34.33 جنيه للشراء، و34.62 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الاسلامي

سجل سعر اليورو اليوم 33.57 جنية للشراء، و33.96 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.