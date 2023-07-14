«إعصار شيكاغو» يقتلع الأشجار من مكانها ويتسبب في حالة فزع للسكان

أعلنت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، أن ما لا يقل عن 11 إعصارا ضرب منطقة شيكاغو، أمس، وتسبب في أضرار للعديد من المنازل والمباني والمركبات، بحسب ما ذكرته قناة «إن بي سي شيكاغو».

إعصار شيكاغو

وضرب إعصار شيكاغو مناطق بالقرب من مطار أوهير الدولي بشيكاغو، وعطل مئات الرحلات الجوية ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، ووفقًا للمسؤولين، تم تصنيف ثلاثة من تلك الأعاصير على الأقل من طراز «EF-1»، مع سرعة رياح تزيد عن 100 ميل في الساعة.

وضرب إعصار شيكاغو أيضاً منطقة بور ريدج، وإنديانا، هيد بارك، الريف، متجهاً إلى ستيكني، وتسبب في اقتلاع الأشجار من مكانها.

تعليق أحد المتضررين من إعصار شيكاغو

وعلق سكوت لارسون، أحد المتضررين من إعصار شيكاغو، أنه وابنه كانا جالسين في موقف سيارات إيدي ميرلوت في بور ريدج ليحتفلان بعيد ميلاد والدته في عمرالـ77 داخل السيارة، إلى أن جاءت العاصفة وتسببت في سقوط عمود الإنارة على شاحنتهم.

وقال لارسون: «عندما أُطلقت صفارة الإنذار كنت واقفاً بجانب السيارة، ولم يكن هناك وقت لأركض أنا وطفلي وأمي إلى داخل المطعم»، وأضاف أن الرياح لم تكتفي بسقوط عمود الإنارة فقط بل أطاحت بالسيارة ورفعتها عن الأرض.

وتحدث أحد السكان، يدعي ألكسندر ماركجواف: «لم أر مسار تحرك إعصار مثل هذه من قبل، لقد كان لونه رمادياً داكنًا ويدور ببطء»، وذكر المسؤولون في شيكاغو، أن الأعاصير تسببت في انقطاع الكهرباء وعادت بين عشية وضحاها في وقت ما بعد منتصف الليل.