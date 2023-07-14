سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 14-7-2023 في البنوك

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 14-7- 2023، استقرارا ملحوظا أمام الجنية المصري في مختلف البنوك، وجاء سعره في البنك الأهلي المصري بـ99.6403 جنيه للشراء، وسجل 100.7314 جنيه للبيع، وتستعرض «الوطن»، سعر صرف الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الانترنت.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري عند 100.323جنيه للشراء، و100.718جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 100.6016جنيه للشراء، و101.0536جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 99.6403 جنيه للشراء، و100.7314 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم 97.3042 جنيه للشراء، و101.0282 جنيه للبيع تبعا لبنك cib.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 97.254 جنيه للشراء، و101.045 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف ابوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم 100.7007جنية للشراء، و100.8308جنية للبيع تبعا لمصرف ابوظبي الإسلامي.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

فيما سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم مقابل الدولار 3.14 جنيه في بنك الإسكندرية، بينما سجل في البنك الأهلي المصري 3.3404 جنيه للشراء، و3.169 جنيه للبيع.