استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 10-7-2023 في البنوك، وسجل متوسط سعره 99.42 جنيه للشراء بينما وصل سعر البيع إلى 100.46 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ووفقًا لما نشره البنك الأهلي المصري، فإنّ سعر سعر الدينار الكويتي اليوم سجل 99.42 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 100.46 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنية المصري

واستقر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم عن 99.42 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع إلى 100.46 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سجل متوسط سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك 99.42 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع 100.46 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينا الكويتي في بنك مصر 100.13 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 100.51 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.42 جنيه للشراء، بينما وصل سعر البيع 100.46 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

بلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار 3.26 دولار.

الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي سجل 12.21 ريال سعودي.