استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 12-7-2023 في البنوك، ليسجل أعلى سعر شراء 99.533 جنيه، فيما أقل سعر بيع 100.55 جنيه، وفقا للموقع الرسمي للبنوك، وترصد السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 12-7-2023 في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 12-7-2023 في بنك الإسكندرية 97.05 جنيه للشراء، و100.68 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك البركة

كما يبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 12-7-2023 في بنك البركة 98.281 جنيه بالنسبة للشراء و 98.426 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في أبو ظبي الاسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 12-7-2023 في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 98.95 جنيه للشراء والبيع 100.83 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

ويبلغ سعر شراء الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 12-7-2023 في بنك مصر 99.84 جنيه وسعر البيع 100.8 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 12-7-2023 في البنك الأهلي المصري 99.84 جنيه للشراء و100.8 جنيه بالنسبة للبيع.