استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 11-7-2023 في البنوك

يشهد سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 11-7-2023 في البنوك ثباتا ملحوظا منذ فترة طويلة، ليسجل الأعلى شراء 99.533 جنيه، فيما يبلغ الأقل بيعا 100.55 جنيه، وفقا للموقع الرسمي للبنوك.

وترصد السطور التالية سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 11-7-2023 في البنوك، كما يلي.

سعر الدينار الكويتي اليوم

- سجل سعر الدينار الكويتي اليوم داخل بنك الإسكندرية 97.05 جنيه للشراء أما سعر البيع 100.68 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

- كما يبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء في بنك البركة 98.281 جنيه بالنسبة للشراء و 98.426 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

- سجل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الاسلامي 98.95 جنيه للشراء والبيع 100.83 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

- يبلغ سعر شراء الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر 99.84 جنيه وسعر البيع 100.8 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

- سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي المصري سجل 99.84 جنيه للشراء و100.8 جنيه بالنسبة للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

ويبلغ سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم الثلاثاء 3.26 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

- وبالنسبة لسعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي يسجل 12.22 جنيه.