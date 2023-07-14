«السياحة»: مباحثات حول آلية صرف التعويضات للحجاج المتضررين من مخيمات منى

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المفاوضات التي تجري حاليا بين لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة المصرية وشركة «رواف منى»، السعودية التي تولت تقديم خدمات الإعاشة لحجاج السياحة بالمشاعر المقدسة والخاصة بقيام الشركة السعودية بدفع تعويضات لبعض الحجاج بسبب نقص بعض الخدمات بمخيمات منى وعرفات أثناء موسم الحج لهذا العام ومعرفة آلية صرف مبالغ التعويض للحجاج وصلت لمراحل متقدمة.

قيمة التعويض التي سيتم صرفها لكل حاج

وأضاف لـ«الوطن»، أنه سيتم صرف مبالغ التعويض لشركات السياحة التي تعرض حجاجها لنقص في الخدمات المقدمة بمخيمات منى وعرفات شريطة أن تكون تلك الشركات قد قامت بدفع مبالغ لتحسين الخدمة بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات، لافتا إلى أن قيمة التعويض للحجاج المتضررين من نقص الخدمات ستكون نحو 250 ريال سعودي لكل حاج من حجاج السياحة المستوى الاقتصادي طيران، ونحو200 ريال لكل حاج من حجاج المستوى البري، ونحو 1200 ريال سعودي لكل حاج من حجاج مستوى الـ 5 نجوم.

آلية صرف مبالغ التعويض

وأشار إلى أن آلية صرف تلك المبالغ ستكون عن طريق تحويل المبالغ المستحقة للحجاج المتضررين من نقص الخدمات بمنى وعرفات من قبل شركة «رواف منى» إلى غرفة شركات السياحة المصرية التي ستقوم بدورها بإرسالها إلى شركات السياحة التي تعرض حجاجها لمشكلات والتي ستقوم بتحويل تلك المبالغ للحجاج.