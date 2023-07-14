إقبال كثيف على مصيف جمصة في «الويك إند».. 18 شاطئا مجانيا

شهدت مدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، صباح اليوم الجمعة، إقبالا كثيفا من المواطنين لقضاء العطلة الأسبوعية على شاطئ جمصة السياحي، وتواجد عدد كبير من الأطفال برفقة أسرهم للاستمتاع بالبحر الأبيض المتوسط الذي تطل عليه المدينة الساحلية.

إقبال كثيف على مصيف جمصة

وقال المهندس أيمن عزت، رئيس مدينة جمصة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك إقبالا كثيفا من الوافدين على مدينة جمصة السياحية، تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع وانتهاء امتحانات الثانوية العامة أمس، وحتى الآن لم يتم رصد عدد الزوار والمصطافين لأن الأعداد تكون في زيادة مستمرة حتى فترة المساء، وقد يصل العدد لأكثر من مليون زائر في نهاية اليوم.

150 عامل إنقاذ و80 برج مراقبة

وأضاف رئيس مدينة جمصة، أن هناك ما يقرب من 150 عامل إنقاذ يتواجدون باستمرار للتدخل السريع عند وجود أي حالات غرق، وكذلك 80 برج مراقبة، كل برج عليه عامل إنقاذ ومشرف، وجميعهم مدربون على أعلى مستوى، ويتم اختيارهم بعناية فائقة، موضحا أنه يتم إغلاق الشاطئ في السادسة مساء تقريبا، مناشدا جميع الوافدين والزوار الالتزام بتعليمات مجلس المدينة ورجال الإنقاذ، موضحا أنه يتم محاسبة من يخالف التعليمات.

وأكد رئيس المدينة أن هناك متابعة مستمرة ودورية بشكل مكثف من مجلس المدينة بإشراف أيمن عبد الحكيم، نائب رئيس المدينة، وأشرف صبح، مدير إدارة شاطئ جمصة، وبلال عبد السلام، وكيل إدارة الشاطئ، لمساعدة المصطافين وحل مشكلاتهم وتلقي الشكاوى وسرعة حلها، والإجابة عن استفسارات الزوار.

شواطئ مجانية وخاصة

وتضم جمصة 18 شاطئا مجانيا، وشاطئ واحد فقط خاص، تبلغ رسوم دخوله 100 جنيه للفرد و300 جنيه للأسرة كاملة على مدار 24 ساعة.