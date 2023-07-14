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أحمد حسن: بطولة «الجيل الذهبي» في مهرجان العلمين ستشهد منافسة قوية

كتب:

شريف سليمان
10:43 ص | الجمعة 14 يوليو 2023
أحمد حسن لاعب منتخب مصر الأسبق

أحمد حسن لاعب منتخب مصر الأسبق

قال أحمد حسن لاعب منتخب مصر الأسبق، إن أجواء مهرجان العلمين رائعة للغاية، موضحًا: «أزور العلمين الجديدة لأول مرة بعد التغير الذي حدث في السنوات الماضية، المدينة رائعة وتشهد زيارة عدد كبير من الزائرين الأجانب».

تدشين العلمين الجديدة في وقت قياسي

وأضاف حسن، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية جومانا ماهر: «هذه المدينة تم تدشينها في وقت قياسي، والمكان مجهز تماما لاستقبال كل الناس، في الماضي كان الساحل أغلب زواره من المصريين، لكن في هذا العام زاد إقبال السياح من خارج مصر ما بين العرب والأجانب».

وتابع لاعب منتخب مصر السابق: «طقس مصر رائع وبنيتها التحتية مميزة في مختلف المدن ما بين العلمين والساحل الشمالي والإسكندرية وغيرها من المدن السياحية».

تفاصيل بطولة الجيل الذهبي

وحول بطولة الجيل الذهبي لكرة القدم ضمن فعاليات مهرجان العلمين، قال: «البطولة عبارة عن 4 فرق، هدفها إن الناس تيجي وتشوف الإنجازات اللي حصلت والشكل الحلو، هدفنا المنافسة الشريفة».

وواصل: «الفريقان سيلعبان سويا، والرابحان سيلعبان في النهائي، والخاسران سيلعبان معا، وفريقي يضم عددا من اللاعبين المميزين، والبطولة ستقام في وجود جمهور، والتذاكر بأسعار رمزية».

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بقلم شريف سليمان