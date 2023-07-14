أسعار العملات اليوم الجمعة 14-7-2023 في البنوك المصرية

سجلت أسعار العملات اليوم الجمعة 14-7- 2023، استقرارا ملحوظاً أمام الجنية المصري في مختلف البنوك، وتستعرض «الوطن»، أسعار صرف العملات اليوم أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو في بنك مصر 34.22 جنيه للشراء، و34.47 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي 34.22 جنيه للشراء، و34.54 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنية المصري

سجل سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر 39.93 جنيه للشراء، و40.35 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري 39.93 جنيه للشراء، وسجل 40.44 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 100.323 جنيه للشراء، و100.718 جنيه للبيع

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي 99.6403 جنيه للشراء، وسجل 100.7314 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر 8.38 جنيه للشراء، وسجل 8.40 جنيه للبيع.

سجل سعر الدرهم الاماراتي في البنك الأهلي 8.38 جنيه للشراء، وسجل 8.40 جنيه للبيع.