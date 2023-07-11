أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية.. استقرار الدولار واليورو والدرهم

استقرت أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء؛ إذ سجل متوسط سعر صرف الدولار نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف اليورو نحو 33.68 جنيه للشراء، و33.84 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

وشهدت الفترة الأخيرة استقرارا في أسعار العملات اليوم بالبنوك المصرية؛ إذ سجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 39.39 جنيه للشراء، ونحو 39.61 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 99.42 جنيه للشراء، ونحو 100.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية، استقرارا كبيرا، وسجل متوسط سعر الدولار نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

بلغ سعر اليورو اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية، حوالي 33.68 جنيه للبيع، و33.84 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري لنحو 39.39 جنيه للشراء، و39.61 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية، 33.42 جنيه للبيع، و100.46 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية سجل نحو 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية، عند 99.42 جنيه للشراء، و100.46 جنيه للبيع.