أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 12-7-2023 في البنوك المصرية

شهدت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، استقرار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 12-7-2023، وسجل متوسط سعر صرف الدولار نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف اليورو نحو 33.68 جنيه للشراء، و33.84 جنيه للبيع.

وترصد «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، في البنوك المصرية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12-7-2023.

سعر الدولار في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك المصرية، استقرارا ملحوظا، ليسجل متوسط سعر الدولار نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وبلغ سعر اليورو اليوم الأربعاء، في البنوك المصرية، 33.68 جنيه للبيع و33.84 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية، 33.42 جنيه للبيع، و100.46 جنيه للشراء.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية سجل نحو 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

واستقر سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية، عند 99.42 جنيه للشراء، و100.46 جنيه للبيع.