شهدت أسعار العملات اليوم الخميس 13-7-2023 في البنوك، حالة من الاستقرار، وبلغ متوسط سعر صرف الدولار نحو 30.84 جنيه للشراء، فيما سجل متوسط سعر البيع نحو 30.93 جنيه، وسجل سعر اليورو نحو 33.97 جنيه للشراء، و34.09 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار الكويتي إلى 100.44 جنيه للشراء، 100.79 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية

وسجلت أسعار العملات اليوم في البنوك المصرية نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع للدرهم الإماراتي، وبلغ متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني نحو 39.81 للشراء، و39.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وبلغ متوسط سعر اليورو في البنوك المصرية 33.97 جنيه للشراء، فيما بلغ سعر البيع نحو 34.09 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وسجل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنية المصري 39.81 جنيه للشراء، و39.95 للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل متوسط سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية، 8.38 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

بلع سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية نحو 100.44 جنيه للشراء، و100.79 جنيه للبيع.