نصائح «الصحة» للتعامل مع ارتفاع الحرارة: ارتدوا ملابس قطنية واحذروا الإجهاد الحراري

وجّهت وزارة الصحة والسكان، نصائح مهمة للمواطنين في ظل الارتفاعات المتتالية في درجات الحرارة، حيث طالبتهم بارتداء الملابس القطنية الخفيفة، وتجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس تفاديا للإصابة بضربات شمس، والتي تظهر في صورة جفاف الجلد واحمرار الوجه والتهاب العينين.

أعراض الإجهاد الحراري

وتابعت وزارة الصحة والسكان، في تقرير رسمي عنها، أنّ الإجهاد الحراري أكثر الأعراض التي تصيب المواطنين في فصل الصيف، وتظهر أعراضه بشكل مفاجئ، حيث يشعر المريض بالدوار ثم يفقد الوعي، لذلك حال الإصابة بهذه الأعراض يجب الذهاب إلى المستشفيات بشكل سريع، علما بأنّها مستعدة لاستقبال المصابين بالإجهاد الحراري.

أصحاب الأمراض المزمنة أكثر عرضة للإجهاد الحراري

ونصحت وزارة الصحة والسكان، المواطنين خلال فصل الصيف خاصة مع الأيام التي تعلن فيها هيئة الأرصاد ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير، بتناول المياه بكثرة، وتجنب التواجد في أمكان سيئة التهوية، وعلى أصحاب الأمراض المزمنة عدم التعرض للشمس الشديدة، حيث إنّهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بضربات الشمس.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بتجنب المشي في الشمس لمسافات طويلة، واستخدام المظلة الشمسية لمنع التعرض المباشر لأشعة الشمس، وحماية الأطفال من اللعب في فترات تعامد الشمس لأنهم أقل مقاومة من البالغين، مع الحرص على شرب المياه بكثرة، وإقلال تناول الشاي والقهوة لدورهما في إدرار البول، ما يتسبب في فقد الأملاح المهمة بالجسم، ويؤدي إلى الدوار والجفاف.