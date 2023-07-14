ظاهرة النينو المرعبة... احذروا من عام 2023 الأكثر سخونة

يواجه البشرية والكوكب خلال 2023، تقلبات مناخية متطرفة، ما يدفع البعض إلى الهلع والترقب الحذر لأي حدث مناخي طارئ قد يحدث، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

ظاهرة النينو

ارتفاع درجات الحرارة في عام 2022، تسبب في حرق الكثير من الغابات في أوروبا وأسفر في مقتل أكثر من 60 ألف شخص، وعند مقارنة المناخ بين العام الماضي والعام الحالي، يجب أن نأخذ في الاعتبار عودة ظاهرة «النينو»، مرة أخرى.

تحدث ظاهرة «النينو» بشكل متقطع وتستمر لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى سبع سنوات تقريبًا، وإلا فإن الحكم على العام الأكثر سخونة قد يكون غير دقيق.

أعداد وفيات الناجمة عن موجات الحر قد تزداد

تاريخياً، لم تكن ظاهرة النينو جديدة، ولكن الجديد هو تأثير التغير المناخي عليها وتأثرها به، وتُعرف الظاهرة على أنها تيارات مائية تنقل المياه الحارة من غرب المحيط الهادئ (أستراليا) إلى شرقه (أمريكا الجنوبية)، وتصل إلى ذروتها في ديسمبر، وفقاً لتصريحات خبير التغير المناخي والكوارث الطبيعية، الدكتور بدوي الرهبان في بودكاست «صفر كربون».

ويرى علماء من معهد «Inserm» الفرنسي لأبحاث الصحة ومعهد «ISGlobal» للصحة العالمية في برشلونة أن أعداد الوفيات الناجمة عن موجات الحر قد تزداد في المتوسط بمقدار 68 حالة وفاة كل صيف بحلول عام 2030، وأكثر من 94 حالة وفاة بحلول عام 2040 داخل القارة الأوروبية.