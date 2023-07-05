أستاذ مناخ: صيف هذا العام الأشد حرارة بسبب ظاهرة «النينو»

قال الدكتور على قطب استاذ المناخ إن أساس تغير المناخ مرتبط بالنشاط البشرى، مضيفا أن ارتفاع درجات الحرارة مرتبط بغازات الاحتباس الحرارى الناتجة من استخدام الانسان لطاقة الوقود وحرق المخلفات، فضلا عن عدة أسباب أخرى.

صيف هذا العام أشد حرارة من الأعوام السابقة

لفت استاذ المناخ في مداخلة هاتفية على فضائية قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن أخر دراسات المناخ أشارت إلى أن صيف هذا العام أشد حرارة من الأعوام السابقة تبعًا لظاهرة النينو بالمحيط الهادى، وتستمر لمدة سنة، ولا تطول عن ذلك، لافتا إلى أنها تأتي مرة واحدة ما بين 5 لـ7 سنوات، وتأثيرها سيكون واضح هذا العام.

تأثير تغير المناخ على البحار

وأكد استاذ المناخ أنَّ الأزمة تكمن في أنّ المحيطات تمتص كميّات هائلة من الحرارة، نتيجة لزيادة تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوّي، مؤكدً أن تأثير تغير المناخ على البحار والمحيطات سيؤدي لارتفاع درجة حرارة الأرض.

انخفاض مستوى الجليد يؤدى لأرتفاع مستوى البحار

أضاف «قطب» أن ارتفاع درجات حرارة المحيط يرتبط بزيادة وانتشار الأمراض في الأنواع البحرية، ويخاطر البشر بالانتقال المباشر لهذه الأمراض عند تناول الأنواع البحرية، تابع قائلا: «انخفاض مستوى الجليد في القطب الشمالي والجنوبي سيؤدي لارتفاع مستوى منسوب البحار، وهو ما سيؤدي لغرق أي أرضٍ منخفضة عن مستوى البحار».