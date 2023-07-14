موعد صلاة الجمعة اليوم 14 يوليو في القاهرة والمحافظات

أصدرت هيئة المساحة المصرية بيانا تفصيليا بمواقيت الصلاة ومن بينها موعد صلاة الجمعة في كل محافظات ومدن الجمهورية، فضلًا عن عدد من العواصم العربية.

ونوهت الهيئة بوجود اختلاف طفيف في موعد صلاة الجمعة يصل إلى دقيقة بين منطقة وأخرى وثبات محافظات من الأسبوع الماضي.

وحددت هيئة المساحة عبر موقعها الرسمي الإلكتروني مواقيت الصلاة اليوم، وصلاة الجمعة اليوم، والتي جاءت كالتالي:

موعد صلاة الجمعة اليوم

موعد صلاة الجمعة في القاهرة 01:01 ظهرًا.

آذان الجمعة في المنصورة الساعة 1:01ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية 01:7ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في مرسى مطروح الساعة 1:17 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في كفر الشيخ الساعة 11:03 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في شرم الشيخ الساعة 12:48 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الإسماعيلية الساعة 12:57 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في دمياط الساعة 12:59ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في البحيرة الساعة 01:05ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في طنطا 1:02 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في أسوان 12:54 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في قنا الساعة 12.55 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في سوهاج الساعة 01:00 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في المنيا الساعة 1:03 ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في الأقصر 12:55 ظهرا.

موعد صلاة الجمعة في الفيوم الساعة 01:03ظهرًا.

موعد صلاة الجمعة في أسيوط الساعة 1:01ظهرًا.

موعد آذان الجمعة اليوم في بني سويف الساعة 1:01ظهرًا.