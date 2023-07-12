أعلنت جامعة بنها خريطة أماكن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالقليوبية، حيث استعدت كليات الجامعة لاستقبال الراغبين في أداء الاختبارات اعتبارا من السبت المقبل في كليات الفنون التطبيقية والتربية الرياضية والتربية النوعية.

تستعرض «الوطن»، خريطة أماكن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، وأخر استعدادات اختبارات القدرات وطريقة التسجيل في المواعيد المحددة

أماكن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية

أوضح الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أماكن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية في الكليات التابعة للجامعة كالتالي :

- كلية التربية الرياضية بنين وبنات في مقر الجامعة بكفرسعد، بجوار موقف بنها العموم أول طريق بنها المنصورة الزراعي

- كلية التربية النوعية قسمي الفنية والموسيقية في منطقة عزبة الزراعة بجوار مركز بنها علي طريق خط 13 بمركز بنها

- كلية الفنون التطبيقية علي طريق بنها المنصورة بجوار شركة مياه القليوبية وموقف بنها العمومي ببنها

استعدادات أماكن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية

أوضح رئيس جامعة بنها، أن أماكن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية تستعد لاستقبال الطلاب لإجراء الاختبارات بسهولة ويسر، حيث جرى تكليف العمداء بالعمل على توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم وتجهيز قاعات وأماكن انتظار لائقة بالكليات التي تؤدى بها اختبارات القدرات، وجرى تشكيل لجان داخل كل كلية لمتابعة سير اختبارات القدرات في كليات التربية الرياضية والتربية النوعية والفنون التطبيقية على أن يتم التسجيل على الرابط من هنا.

أماكن اختبارات في كليات الجامعة بمدينة بنها

أوضح رئيس جامعة بنها أن أماكن اختبارات في كليات الجامعة بمدينة بنها وهي كليات

- التربية النوعية أقسام الفنية والموسيقية.

- الفنون التطبيقية.

- التربية الرياضية بنين وبنات.

أضاف رئيس الجامعة أن الطالب من حقه التسجيل مرة واحدة في الكلية المراد الاختبار بها وفي حالة الرسوب لا يجوز له إعادة الامتحان أو الاختبار، كما أن النتيجة تكون الكلية هي المسؤولة عن إخطار مكتب التنسيق بها إلكترونيا ولايجوز إعطاء الطالب أي إفادات ورقية بهذا الشأن

الأوراق المطلوبة لإجراء اختبارات القدرات بمحافظة القليوبية

أشار رئيس الجامعة أن الأوراق المطلوبة لإجراء اختبارات القدرات بمحافظة القليوبية هي :

- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة وصورة منه لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

- صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية التي تتطلب 2 صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.