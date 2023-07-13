أماكن أداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة في بنها.. تبدأ السبت

أجرى الدكتور تامر سمير نائب نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية لمتابعة الاستعدادات لبدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، اعتبارًا من السبت المقبل الموافق 15 يوليو الجارى حتى يوم الخميس الموافق 27 يوليو .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية ، والوكلاء ، والأستاذ رفعت نان أمين الجامعة المساعد للشئون الإدارية بالجامعة.

اختبارات القدرات تجرى فى 3 كليات

وقال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن اختبارات القدرات تجرى في 3 كليات بجامعة بنها هي «الفنون التطبيقية، والتربية الرياضية بنين وبنات، والتربية النوعية شعبتى التربية الفنية والتربية الموسيقية».

توفير المناخ الملائم

وأكد أن جامعة بنها حريصة على توفير المناخ الملائم وكل سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم وتجهيز قاعات وأماكن انتظار لائقة بالكليات التي تؤدى بها اختبارات القدرات، مشيرا إلى أنه جرى تشكيل لجان داخل كلية لمتابعة سير اختبارات القدرات على مدار اليوم والعمل على توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم وتجهيز قاعات وأماكن انتظار لائقة بالكليات التي تؤدى بها اختبارات القدرات.

أضاف في بيان، أنه جرى توجيه عمداء الكليات بالعمل على توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم، لمتابعة سير اختبارات القدرات في كليات التربية الرياضية بين وبنات والتربية النوعية الفنية والموسيقية والفنون التطبيقية.