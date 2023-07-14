ضبط شخصين يروجان شهادات دراسية مزورة عبر الفيس بوك 

رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام شخصين بترويج شهادات دراسية منسوب صدورها لأكاديميات غير مرخصة وجامعات ومعاهد مصرية عبر موقع «فيس بوك»، وزعم توفيرها لراغبي الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وهما أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة وطالب، مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بكفرالشيخ وبحوزتهما كمية من الشهادات والاستمارات والكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لعدة جهات ومزورة و2 أكلاشيه وصور مستندات خاصة ببعض المجني عليهم وجهاز حاسب آلي وعدد 4 هواتف محمولة، بفحصهم تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.