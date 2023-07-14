روسيا تأسر جنديين أوكرانيين خلال إحباط هجوم بدونيتسك

أحبطت قوات الجيش الروسي، محاولة هجوم من القوات الأوكرانية باتجاه كليشيفكا بمقاطعة دونيتسك الواقعة جنوب شرق أوكرانيا، وقال رئيس مركز الإعلام في قوات «تجمع الجنوب» الروسية، فاديم أستافييف، إنه تم أسر اثنين من الجنود الأوكران، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

الذخائر العنقودية في أوكرانيا

من جانبه، أشار مسؤول عسكري أوكراني، إلى أن بلاده ستستخدم الذخائر العنقودية بـشكل محدود، فيما قال المتحدث العسكري الأوكراني، فاليري شيرشين، إن الذخائر، ستستخدم فقط بهدف طرد تجمعات الجنود الروس، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية نقلا عن وكالة «رويترز» للأنباء.

وأصدر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أمس الخميس، أمرًا بنشر 3000 عسكري احتياطي في أوروبا لتعزيز قوات بلاده المشاركة في عملية «الوفاء الأطلسي».

تصويت على مساعدة أوكرانيا

وأظهرت نتائج التصويت، عدم تأييد مجلس النواب الأمريكي، تعديل مشروع ميزانية الدفاع الوطني لحظر نقل القنابل العنقودية إلى أوكرانيا، بـ147 صوتا لصالحه مقابل 276 ضده، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

بدورها، قالت سفارة روسيا لدى الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، إن تصريحات المسؤولين في «واشنطن» بشأن استخدام أوكرانيا الحذر للذخائر العنقودية، محاولة خرقاء لتبرير أعمالهم الاستفزازية.

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، إلى امتلاك «موسكو» مجموعة شاملة من الأسلحة لضمان أمنها، مضيفا على القناة الأولى الروسية، أن قرار حلف شمال الأطلسي «الناتو» نشر قوات إضافية في شرق أوروبا سيكون تغييرًا جذريًا في الموقف العام في هذه المنطقة.

وأكد جروشكو، أن مهام بلاده بعد قمة الناتو في «فيلنيوس» الليتوانية ستستمر كما هي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، قدمت السلطات في «أنقرة»، توضيحات إلى الجانب الروسي، بشأن إعادة قادة كتيبة «آزوف»، إلى أوكرانيا.