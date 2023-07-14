تعديل في مواعيد جداول امتحانات الدور الثاني بصفوف النقل ببني سويف

قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف إجراء تعديل على مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل في المحافظة، والتي تنطلق 22 شهر يوليو الجاري، حيث قررت المديرية استبدال امتحانات الأحد 23 يوليو، بيوم الخميس 27 يوليو.

إجازة بمناسبة ثورة 23 يوليو

وكشف الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، عن إجراء تعديل في مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمراحل التعليمية الثلاثة، واستبدال امتحانات يوم الأحد 23 يوليو لجميع الصفوف بالخميس 27 يوليو، بنفس مواد يوم الأحد، في ضوء قرار مجلس الوزراء باعتبار الأحد 23 يوليو يوم إجازة رسمية لجميع العاملين بالدولة بمناسبة ثورة يوليو.

مذكرة لتعديل في مواعيد امتحانات الدور الثاني ببني سويف

كان الدكتور ربيع محمد، مدير عام الشؤون التنفيذية، ومحمد رمضان عبد المقصود، مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، قدما مذكرة إلى وكيل وزارة التربية والتعليم تتضمن استبدال مواعيد الامتحانات في يوم الأحد 23 يوليو وترحيلها إلى الخميس 27 يوليو، في ضوء قرار مجلس الوزراء باعتبار يوم الأحد 23 يونيو يوم إجازة رسمية بمناسبة ثورة يوليو.

تعليم بني سويف تجري تعديلًا في جدول امتحانات الدور الثاني

وكشفت المذكرة أن جدول الامتحانات الدور الثاني والذي جرى اعتماده والإعلان عنه قد تضمن امتحان صفوف النقل في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية يوم الأحد 23 يوليو، قبل أن يقرر مجلس الوزراء اعتبار ذلك اليوم إجازة رسمية.

وتنطلق امتحانات الدور الثاني بصفوف النقل في محافظة بني سويف السبت 22 يوليو الجاري.