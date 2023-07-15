عبد الباسط حمودة يحيي حفلا غنائيا في ساقية الصاوي اليوم

يواصل حكمدار الأغنية الشعبية الفنان عبد الباسط حمودة، حالة النشاط الفني التي يعيشها في حفلاته الغنائية، حيث سيكون على موعد مساء اليوم السبت مع جمهوره، في حفل غنائي كبير بساقية الصاوي.

عبد الباسط حمودة في ساقية الصاوي

ويحيي الفنان عبد الباسط حمودة، حفله الغنائي مساء اليوم، على خشبة مسرح النهر بساقية الصاوي بمنطقة الزمالك، وسينطلق الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساءا، ويمتد حتى العاشرة مساءا.

وسيقدم «حمودة» خلال حفله، عددا كبيرا من أغنياته المميزة، متضمنة عدد من أعماله القديمة، وكذلك الجديدة التي طرحت مؤخرا، وبالفعل تم تجهيز المسرح للحفل.

حمودة ينتهي من تسجيل أغنية مرعي البريمو

يذكر أن الفنان عبد الباسط حمودة، كان انتهى مؤخرا من تسجيل الأغنية الدعائية الخاصة بفيلم «مرعي البريمو»، الذي يقدمه الفنان محمد هنيدي، ومعه عدد من الفنانين، منهم غادة عادل وعلاء مرسي ومحمد محمود، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج سعيد حامد.