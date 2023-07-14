«الأمن العام» يضبط 34 قضية جنائية وينفذ 157 حكمًا قضائيًا

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، تم ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط عدد قضيتين.

ووفقا للبيان تم ضبط عدد (2141) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال الأمن العام، تم ضبط عدد (34) قضية، وتنفيذ عدد (257) حكما قضائيا متنوعا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.