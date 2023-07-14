إصابة 8 أشخاص في تصادم «ملاكي» و«ربع نقل» بالشرقية

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وأخرى ربع نقل، اليوم الجمعة، على الطريق الإقليمي بالعاشر من رمضان اتجاه بلبيس، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي وتقديم كافة الإجراءات الطبية لهم.

تصادم سيارتين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي باستقباله 8 أشخاص مصابين جراء تصادم سيارتين ربع نقل وملاكي وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته، وتبين إصابة كل من السائق «مصطفى. ب»، 39 عاما، «حسام. م»، «عربانو. أ»، «أحمد.س»، «ياسر. أ»، «محمد. ط»، وشخص آخر، بجروح وكدمات وإصابات مختلفة.

محضر بالواقعة

تحرر المحضر اللازم للواقعة فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة، والتي أمرت بجمع التحريات حول الواقعة وبيان أسباب وقوعها.

الإسعاف تنقل المصابين

كانت هيئة الإسعاف المصرية فرع الشرقية، دفعت بعدد من سياراتها إلى موقع الحادث لنقل المصابين للمستشفى، وتقديم كافة الإجراءات الطبية لهم، كما قامت الجهات الأمنية المعنية برفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير حركة المرور أمام المركبات والمارة من الطريق.