مصرع شخص في حادث تصادم على الطريق الصحراوي بأسوان

وقع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الغربي في محافظة أسوان بين سيارتين، إحداهما ربع نقل والأخرى ملاكي، أسفر عن وفاة قائد السيارة الملاكي على الفور.

تلقى مدير أمن أسوان إخطارًا من مأمور قسم شرطة إدفو بالحادث، وجرى نقل المتوفى إلى مشرحة إدفو بتصرف النيابة العامة، كما جرى إخطار مرفق إسعاف أسوان وتأكدت وفاة المتوفى، محمد عبد الله محمد عبد الله، مأذون شرعي يبلغ من العمر 60 عامًا، ومقيم بمركز البلينا بمحافظة سوهاج.

وتولت النيابة التحقيقات، وجرى ورفع آثار الحادث لتيسير الحركة المرورية، وجار تسليم الجثمان للأسرة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.