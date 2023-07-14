رابط تسجيل اختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة.. اعرف الخطوات

وفرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رابط تسجيل اختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة، موضحة أن التسجيل متاح الآن للكليات التي تشترط للالتحاق بها اجتياز اختبار قدرات وبينها كليات الفنون الجميلة «فنون، عمارة»، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات «حلوان، دمياط، بنها، بني سويف»، فضلاً عن كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان.

رابط تسجيل اختبارات القدرات 2023

وذكرت الوزارة أنه يمكن الحصول على رابط تسجيل اختبارات القدرات 2023 لطلاب الثانوية العامة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، لافتة إلى ضوابط أداء اختبار القدرات ومنها منع الهاتف المحمول أو أي أجهزة إلكترونية، وغير مسموح نهائياً بدخولها قاعة الاختبار.

كما تشمل الضوابط الحضور قبل موعد الاختبار بساعة على الأقل، ويعرف الطالب نتيجة اختبار القدرات من خلال موقع التنسيق الإلكتروني فقط، وغير مسموح لأولياء الأمور بدخول الكليات ومسموح فقط دخول الطلاب في اليوم الذي حدده موقع التنسيق لإجراء الاختبار، وممنوع نهائياً تصوير الاختبار، ويعتبر الطالب غير لائق في اختبارات القدرات حال تصوير أي اختبار أو نشره بأي وسيلة رقمية.

تسجيل اختبارات القدرات 2023

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg .

- اختيار صفحة اختبارات القدرات الموجودة على موقع التنسيق الإلكتروني.

- البدء في عملية التسجيل باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس.

- تظهر البيانات الشخصية للطالب وهي رقم الجلوس، واسم الطالب، والرقم القومي، والمحافظة، والإدارة التعليمية، والمدرسة، والشعبة.

- يجب على الطالب التأكد من صحة بياناته المدونة على الموقع.

- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المُتاحة له، والكليات، والأماكن المُخصصة لأداء هذه الاختبارات.

- يختار الطالب نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سيتوجه به إلى الكلية.

- عقب انتهاء عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة الإيصال، ويشمل أنواع القدرات التي أبدى الطالب الرغبة في أدائها والتفاصيل كافة.

طرق الإعلان عن نتائج اختبارات القدرات

من جهتها، أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الكليات تلتزم بإرسال وإدخال نتائج الامتحانات مباشرة على موقع التنسيق الإلكتروني، ويتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب، الذين اجتازوا هذه الاختبارات؛ وتكون الكليات مسئولة عن هذه النتائج خلال الفترة الزمنية المُخصصة لذلك، ولن يُعتد بأي نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني.