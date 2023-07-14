نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023.. 3 روابط مباشرة

انتهت امتحانات نهاية العام أمس وهو ما يدفع الكثير من أولياء الأمور والطلبة للبحث عن نتيجة الثانوية العامة 2023 حيث من المتوقع ظهورها خلال الأيام المقبلة عقب الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير روابط نتیجة الثانویة العامة 2023 والتي ستظهر عليها النتائج فور إعلانها بشكل رسمي، على هذا النحو:

نتيجة الثانوية العامة 2023

ويمكن الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بعد مرور 10 أيام من انتهاء امتحان أخر مادة وذلك وفقا لخطة التصحيح الإلكتروني المتبعة في السنوات الماضية، إذ تعتمد وتعلن النتائج في الأسبوع الأخير من الشهر الذي انتهت فيه الامتحانات رسميا.

ويستطيع الطالب فور الإعلان عن النتائج الرسمية بعد اعتمادها تقديم تظلم على نتيجة الثانوية العامة إذا لم تأت النتائج كما هو متوقع لها عبر الرابط التالي: https://tazalom.emis.gov.eg/ .

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات أمس، أن موعد إعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2023 والتي من المقرر إعلانها رسميا في بداية الشهر المقبل.

وذكر حجازي خلال مقطع فيديو بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مؤشرات التصحيح مبشرة، وبعد انتهاء تصحيح مادة الكيمياء حصل 5000 طالب علي مجموع درجات 95%.