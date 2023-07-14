جدول امتحانات الدور الثاني بمدارس القاهرة 2023.. تبدأ غدا

اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، جدول امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022-2023 لسنوات النقل بالقاهرة، وأكدت مديرية التعليم بالقاهرة توفير المناخ التربوي الهادئ والآمن خلال فترة الامتحانات في 33 إدارة تعليمية على مستوى القاهرة والتي تنطلق غداً السبت الموافق 15 يوليو الجاري.

وأكد أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التعليم بالقاهرة، استعداد المدارس كمقار اللجان الامتحانية لعقد امتحانات الدور الثاني، حيث أنهت الإدارات كافة استعداداتها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير المناخ الهادئ والآمن خلال فترة الامتحانات.

حظر التليفون المحمول

وشدد على ضرورة تنفيذ جميع التعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم منع أي طالب من أداء الامتحان والتيسير عليهم، كما شدد على عدم اصطحاب المحمول، مع ضرورة إعلان الجدول في مكان ظاهر لجميع الطلاب، والالتزام بمعايير الجودة في أعمال تقدير الدرجات والتصحيح أول بأول، ورصد النتائج مع مراعاة السرية التامة، مشيرا إلى عقد غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وتواصلها مع الإدارات التعليمية على مدار اللحظة.

جدول امتحانات

وأوصى مديري عموم الإدارات التعليمية بالمرور اليومي على اللجان الامتحانية وتذليل كافة العقبات وتوفير جميع سبل الراحة والأمان لجميع الطلاب، وصرح مدير المديرية بأن الإمتحانات تكون وفقاً للجداول المعلنة لامتحانات الدور الثاني بالقاهرة.

ويؤدى طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي وما يعادله الامتحانات خلال الفترة من السبت الموافق15 يوليو حتى السبت الموافق 22 يوليو، أما طلاب النقل الإعدادي العام والرياضي وما يعادله خلال الفترة من السبت الموافق 15 يوليو حتى السبت الموافق 22 يوليو، أما امتحانات النقل الإعدادي المهني وما يعادله خلال الفترة من الإثنين 24 يوليو حتى الإثنين 321 يوليو، والشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم وضعاف السمع والمكفوفين والمهنية والرياضية خلال الفترة من الإثنين 24 يوليو حتى الإثنين الموافق 31 يوليو، أما النقل الثانوي العام وما يعادله خلال الفترة من السبت الموافق 15 يوليو حتى الإثنين 31 يوليو، أما امتحانات النقل الثانوي الفني وما يعادله تبدأ السبت 15 يوليو حتى الإثنين الموافق31 يوليو داخل إدارات محافظة القاهرة .