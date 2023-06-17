مصرع شاب مجهول الهوية أثناء عبور الطريق الصحراوي بالبحيرة

لقى قبل قليل شاب مصرعه إثر تعرضه لحادث عبور مشاة بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بالبحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى اليوم الواحد في وادي النطرون وحرر محضرا بالواقعة.

وفاة شاب في حادث بالبحيرة

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى اليوم الواحد جثة شاب إثر تعرضه لحادث عبور مشاة صدمته سيارة أثناء عبور الطريق وحفظت الجثة في ثلاجة الموتى وحرر محضرًا بالواقعة.

مصرع شاب مجهول الهوية

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب مجهول الهوية، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى اليوم الواحد في وادي النطرون وحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات.