إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي على طريق ديمو ببني سويف

أصيب 4 أشخاص في تصادم سيارتين ملاكي على طريق ديمو في بني سويف، بالقرب من كارتة كوم أبو خلاد، وجرى نقل المصابين بواسطة سيارتي إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق ديمو

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي على طريق ديمو بالقرب من كارتة قرية كوم أبو خلاد، والذي وجه بسرعه نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

دفع مرفق إسعاف بني سويف بقيادة الدكتور أحمد صادق، مدير المرفق، بسيارتي إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين الـ4 إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين من التحريات أن المصابين في الحادث هم هشام محمد محمد، 54 عاما، مصاب جروح وخدمات، وشروق رضا، 20 عاما، مصابة اشتباه كسر بالساعد الأيمن، وإسراء رضا، 15 عاما، مصابة جروح وكدمات، وإيمان عبد الرحمن، 40 عاما، مصابة بجروح وكدمات، وجميع المصابون يقيمون بمحافظة القاهرة.