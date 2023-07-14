أثناء لهوه أمام منزله.. مصرع طفل أسفل عجلات جرار زراعي بالغربية

لقي طفل في العقد الأول من العمر مصرعه، أسفل عجلات جرار زراعي، حال لهوه أمام منزله، بقرية محلة روح التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، وجرى نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

بلاغ بمصرع طفل

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طنطا، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف، بلاغ بمصرع طفل في العقد الأول من العمر، أسفل عجلات جرار زراعي، حال لهوه أمام منزله بقرية محلة روح بدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع طفل يدعي «حمزه. ج. ع. ا» في العقد الأول من العمر وطالب في المرحلة الابتدائية، أسفل عجلات جرار زراعي حال لهوه أمام منزله بقرية محلة روح.

استخراج تصريح الدفن

وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، قبل وصوله، وتم التحفظ على الجثة داخل المشرحة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.