مصرع طفل أسفل عجلات «مقطورة» في الغربية

لقي طفل في العقد الثاني من العمر مصرعه، أسفل عجلات سيارة نقل ثقيل، بعد محاولاته النزول منها خلال سيرها بأول طريق قرية شوبر الزراعي، بمدينة طنطا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

بلاغ بمصرع طفل

وتلقت الأجهزة الأمنية بالغربية، بلاغا يفيد بمصرع طفل أسفل عجلات سيارة نقل ثقيل، بأول طريق قرية شوبر بذات الناحية.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية مصرع طفل يبلغ من العمر 11 عاما، أسفل عجلات مقطورة نقل ثقيل حال سيرها، بطريق أول قرية شوبر الزراعي.

تفريغ كاميرات المراقبة

وكشفت التحريات أن الطفل كان يجمع الغلال من أعلى مقطورة السيارة، وخلال محاولته النزول منها لقي مصرعه أسفل عجلاتها، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.