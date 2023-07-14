رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية يلتقي قادة الكنيسة بإثيوبيا

وصل الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، إلى إقليم جامبيلا بإثيوبيا، لبدء زيارته الرعوية، إذ كان في انتظاره وفد كنسي، بحضور المطران أنطوني بول، مساعد المطران للخدمة الكنسية.

زيارة رئيس الأساقفة إلى إثيوبيا

والتقى رئيس الأساقفة، في مستهل زيارته، بقادة الكنيسة والخدمة في جامبيلا، ضمن زيارته الرعوية الأولى منذ توليه منصب رئيس الأساقفة، حيث التقى لجنة القساوسة هناك، للحديث عن رؤية وخدمة الكنيسة الأسقفية، بحضور الأرشيدياكون جيرمايا، راعي الكنيسة في جامبيلا.

فيما اجتمع رئيس الأساقفة بلجنة القيادة والخدمة بكنائس جامبيلا، واستمع إلى مستجدات الخدمة، كما زار رئيس الأساقفة مركز سانت فريمنتوس مقر فرع كلية اللاهوت في إبروشية جامبيلا، وتعرف على أبرز ما يقدمه المركز من تعاليم، حيث صلى هناك مجتمعًا بقادة الكنيسة، وتفقد كنيسة القديس برنابا.

11 دولة ضمن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية

واختتم اليوم الأول من الزيارة بصلوات القداس الإلهي بكاتدرائية الراعي الصالح، حيث قدم رئيس الأساقفة عظة القداس، مخصصًا إياها عن خدمة مريم ومرثا، متحدثًا عن المحبة المُصغية والمتواضعة والهادئة، وفي نهاية القداس تمم رئيس الأساقفة خدمة التثبيت لـ21 من رعايا الكنيسة.

يذكر أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، الذي يرأسه دكتور سامي فوزي رئيس الأساقفة، يضم 11 دولة هي (مصر وإثيوبيا، وإريتريا وجيبوتي، وموريتانيا، ليبيا، وتونس، والجزائر وموريتانيا، وتشاد، والصومال).