بدء اختبارات قدرات التربية الرياضية بسوهاج غدا.. رابط التقديم والخطوات

أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، بدء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة، للالتحاق بكلية التربية الرياضية غدا 15 يوليو حتى 25 يوليو من نفس الشهر.

خطوات التقديم لاختبارات القدرات

وكشف الدكتور مصطفي عبد الخالق خطوات التقدم لاختبارات القدرات وفقا لعدة خطوات هي:.

_ التسجيل الإلكتروني عبر موقع التنسيق الإلكتروني التابع لوزارة التعليم العالي من هنا باستخدام الرقم القومي.

_كتابة رقم جلوس الطالب.

_سحب ملف الاختبار وملئه.

وكشف أن اختبارات القدرات ستتم بملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر جامعة سوهاج القديم بمدينة ناصر.

خريطة اختبارات القدرات

وأوضح مصطفي عبد الخالق أن اختبارات القدارات لكلية التربية الرياضية تشمل:-

_اختبارات الكشف الطبي للتأكد من سلامة الأجهزة الوظيفية الداخلية لممارسة النشاط الرياضي.

_قياس الطول والوزن بحيث لا يقل الطول عن 165 سم للطلاب و155سم للطالبات.

_اختبار القوام والتأكد من عدم وجود تشوهات قواميه للطالب.

_اختبارات اللياقة البدنية.

_الاختبارات المهارة.

_الاختبارات الشخصية للتأكد من السلامة اللغوية.

_العرض علي الكمسيون الطبي العام.

ملابس اختبارات القدرات

وصرح بأن كلية التربية الرياضية تشترط على الطالب ارتداء الملابس الرياضية وهي،

_بالنسبة للبنين فانلة بدون أكمام، وبنطلون قصير، أو شورت، وحذاء خفيف، وشراب قصير أبيض، ومايوه.

_بالنسبة للبنات، بنطلون تدريب، وتي شيرت، وحذاء خفيف، وشراب قصير أبيض.