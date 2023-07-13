البيت الأبيض: واشنطن ملتزمة بالدفاع عن حقوق الإنسان في بيلاروسيا

التقى الرئيس الأمريكي جو بايدن، زعيمة المعارضة البيلاروسية في المنفى سفيتلانا تيخانوفسكايا، على هامش مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

لقاء بايدن بتيخانوفسكايا يعكس التزام واشنطن المتواصل بالدفاع عن حقوق الإنسان

وأكد البيت الأبيض، في بيان أوردته قناة «الحرة» الأمريكية اليوم، أنّ لقاء بايدن بتيخانوفسكايا يعكس «التزام واشنطن المتواصل بالدفاع عن حقوق الإنسان، بما يشمل حرية التعبير، والانتخابات الحرة والنزيهة في بيلاروسيا».

وتتهم تيخانوفسكايا، الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو، بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية في 6 أغسطس 2020، للبقاء في السلطة، معلنة فوزها في صناديق الاقتراع وداعية خصمها إلى وقف حملة القمع ضد المظاهرات الشعبية ضده والتخلي عن السلطة دون إراقة دماء، وانتقلت تيخانوفسكايا للإقامة في ليتوانيا بعد الانتخابات الرئاسية البيلاروسية عام 2020.

الرئيس الأمريكي يصل إلى فنلندا

في سياق متصل، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فنلندا -التي انضمت إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» في أبريل الماضي- عقب ختام زيارته لليتوانيا.

ويلتقي بايدن نظيره الفنلندي ساولي نينيستو، إضافة إلى رؤساء وزراء فنلندا والسويد والنرويج والدنمارك وإيسلندا، وتتمحور المحادثات حول التعاون في مجال الأمن والبيئة والتكنولوجيا.

يذكر أنّ فنلندا ستكون المحطة الأخيرة لجولة بايدن الأوروبية، التي سيعود بعدها إلى واشنطن اليوم عقب انتهاء جدول اللقاءات.