عالم أزهري عبر قناة الناس: بعض الناس يرد على قلبها خواطر من الله

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إنَّ الخواطر التي ترد على قلب العبد وذهنه لا تعتبر جميعها إلهامًا من الله إلا بشروط بعينها، موضحاً أن أبرز علامة للخاطر الرحماني، أي الذي يرد على القلب إلهامًا من الله سبحانه، أنه يلح على حقيقة معينة توافق الشرع ويُسمى الإلهام.

جبر: الخواطر التي ترد على قلبك من الله.. في هذه الحالة

وأضاف «جبر» خلال تقديمه إحدى حلقات برنامج «اعرف نبيك»، أنَّ بعض الناس بالفعل يرد على قلبها خواطر من الله عز وجل، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه عنهم، «إن منكم محدثون» «بمعنى يحدثك الله من داخلك والله سبحانه إذا حدثك من داخلك نسميه إلهاما إلهيا».

متى تأخذ بالإلهام؟.. عالم الأزهر يجيب

وتابع عالم الأزهر الشريف: «متى تأخذ بالإلهام؟ إذا كنت روضت نفسك على الشرع وخالفت النفس وصارت النفس الإمارة بالسوء ميتة لا صوت لها في نفسك وغلب عليك الصلاح ويأس منك شيطانك.. والخاطر الملكي يريدك أن تكون دائماً في طاعة مستمرة»، «إذا سار عمر بن الخطاب في طريق سار الشيطان في طريق آخر» وبالتالي إذا وصلت إلى هذه المرحلة لك أن تأخذ بالخواطر والإلهام».

وحذر «جبر» من الالتفات إلى الخواطر إذا لم يصل العبد إلى حالة روحانية وإيمانية عالية، قائلاً: «إياك أن تلتفت إلى هذه الخواطر وألا تزعجك وقد تعطلك وتقطعك عن الله لأنها وقتها ستنبت في القلب أفكار قد لا تليق بالله عز وجل ولا بالأنبياء ولا بالشرع الشريف».