للمرة الثانية في العام الحالي.. تعامد الشمس على الكعبة المشرفة

تشهد الكعبة المشرفة ظاهرة فلكية وهي تعامد أشعة الشمس على الكعبة «التسامت»، للمرة الثانية والأخيرة خلال هذا العام، وذلك يوم الأحد المقبل 28 ذو الحجة 1444 الموافق 16 يوليو الجاري، وفق ما ذكرت الجمعية الفلكية بجدة.

موعد تعامد الشمس على الكعبة المشرفة للمرة الثانية

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة إن سماء مكة المكرمة تشهد التعامد الثاني للشمس التي تنتقل ظاهريا من مدار السرطان متجهه جنوباً إلى خط الاستواء وتتوسط خط الزوال وتصبح الشمس على إرتفاع 90 درجة تقريباً وقت أذان الظهر في المسجد الحرام حيث ستكون الشمس متعامدة عند الساعة 12:26:44 ظهراً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر، وبتوقيت 9:26:44 صباحاً بتوقيت غرينتش حيث يصبح ظل الزوال صفرا ويختفي ظل

لماذا يحدث تعامد الشمس على الكعبة؟

وأضاف رئيس الجمعية الفلكية بجدة، أن سبب ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة يعود إلى ميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة والذي يؤدي إلى إنتقال الشمس ظاهريا بين مداري السرطان شمالاً والجدي جنوباً مرورا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة.

وأضاف أن المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالاً أو جنوباً كلها تشهد هذا الحدث مرتين في السنة ولكن في أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان وتتصف به أماكن من الكرة الأرضية محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.

كيف يتم الاستفادة من ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة؟

وأوضح أبو زاهرة إن أبرز استخدام لهذه الظاهرة الفلكية هو تحديد الاتجاه نحو القبلة خاصة في المناطق البعيدة عن مدينة مكة في الدول العربية والاسلامية وكافة المناطق التي تكون فيها الشمس فوق الأفق، فمن خلال إستخدام قطعة من أي نوع مثبته بشكل عمودي وبمراقبة ظلها لحظة التعامد فإن الإتجاه المعاكس لامتداد الظل يشير مباشرة نحو مكة بدقة توازي دقة التطبيقات الرقمية للهواتف الذكية.

تستخدم ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة أيضا في حساب محيط الكرة الأرضية بطريقة غير رقمية وذلك بإستخدام بعض الطرق البسيطة في علم الهندسة، وهي تدل ايضا على كروية كوكبنا.

يشار إلى أن تعامد الشمس على الكعبة المشرفة حدث للمرة الأولي هذا العام في شهر مايو الماضي وسوف تعود وتتعامد مرة أخرى على الكعبة المشرفة في مايو العام المقبل 2024.