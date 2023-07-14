اشتعال سيارة ووفاة قائدها في الشيخ زايد

نشب حريق في سيارة ما أسفر عن اشتعالها بالكامل، ووفاة قائدها، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق فى سيارة مقطورة فنطاس ووفاة قائدها، على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث رجال الشرطة.

وبالانتقال والفحص تبين اشتعال سيارة ووفاة قائدها بطريق الضبعه أسفل طريق الدائري الاقليمى، وتبين ان السيارة مقطورة فنطاس محملة بمادة الأسمنت السائل مشتعلة بالكامل، ووفاة قائدها سائق 36 سنة، ويرجح أن سبب الحريق ماس كهربائي، وبسؤال الشهود ايدوا ما جاء بالفحص، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتم إزالة آثار الحادث وتسير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.