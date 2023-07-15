«بحوث سخا»: كفر الشيخ تستحوذ على 8 آلاف فدان قطن للتصدير العالمي

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن في محطة بحوث سخا، في محافظة كفر الشيخ، أنه جرى زراعة مساحة 8 آلاف فدان من محصول القطن فائق الطول من صنف جيزة 96، في أراضي وحقول كفر الشيخ، حيث يعد من الأصناف المميزة في إنتاجية القطن والتصدير العالمي، كما تعد هذه المساحة السابق ذكرها، هي الوحيدة لمستقبل التصدير للقطن المصري فائق الطول لجميع دول العالم.

مكانة عالمية للقطن فائق الطول 96

وأوضح «أبو اليزيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن صنف جيزة 96 من القطن المصري فائق الطول، يعد من أهم المحاصيل التصديرية التنافسية في مصر، كونه يحتل المرتبة الأولى عالميا عبر عشرات السنين، لافتا إلى أن معظم دول العالم تطلب الشراء لهذا النوع كل عام، خاصة دول أوروبا.

أصناف القطن المنزرع هذا العام 2023

ولفت إلى أن المساحة المنزرعة هذا العام من القطن، بلغت 241 ألف فدان، تحتل محافظة كفر الشيخ ثلث هذه المساحة بواقع 80 ألف فدان، بينها 8 آلاف فدان قطن فائق الطول، حيث تم زراعة أفضل تقاوي هذا العام، وهي «جيزة 96، وجيزة 97، وجيزة 92، وجيزة 94، وجيزة 86»، إذ تحقق تلك الأصناف إنتاجية تقدر بـ15 قنطار لكل فدان منزرع.